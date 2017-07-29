Министр обороны РФ Шойгу открыл Армейские международные игры-2017

2017-07-29 14:31 | www.trend.az | 4

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу открыл третьи Армейские международные игры-2017, передает РИА Новости.

"С каждым годом Армейские международные игры вызывают все больший интерес в стране и за рубежом. Мы помним, как это начиналось. Прошло три года, и вот уже сегодня свой профессионализм продемонстрируют свыше 3,5 тысячи военнослужащих из 28 государств", — сказал глава российского военного ведомства на торжественной церемонии открытия Игр в Парке Патриот.

Он выразил удовлетворение ростом числа государств, проводящих Игры на своей территории. "Приятно отметить, что увеличивается количество стран, готовых принять эстафету проведения Игр на своей территории. На этот раз помимо России они пройдут в Азербайджане, Белоруссии, Казахстане и Китае", — сказал он.

"Расширяется и список соревновательных дисциплин. Теперь участники поборются за медали в 28 конкурсах. Безусловно, это повысит зрелищность и состязательный дух турнира, привлечет значительное количество зрителей", — подчеркнул Шойгу.

"Помните, что победа — это всегда преодоление себя, результат кропотливого труда и полной самоотдачи", — сказал министр обороны.

Глава российского военного ведомства выразил уверенность, что участники Игр проявят целеустремленность, выдержку, силу духа и твердость характера и что они достойно выдержат все испытания и добьются поставленных целей.

АрМИ-2017 пройдут с 29 июля по 12 августа одновременно в пяти странах: России, Азербайджане, Белоруссии, Казахстане и Китае на 21 полигоне.