Иран обвинил ВМС США в провокации

2017-07-29 14:47 | www.oxu.az | 6

Иранские военные обвинили ВМС США во второй за неделю провокации в Персидском заливе.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, заявление Корпуса стражей исламской революции передает агентство Mehr в субботу, 29 июля.

«Спустя всего несколько дней после провокации на севере Персидского залива, когда корабли ВМС США произвели предупредительные выстрелы в направлении иранского судна, американский авианосец вновь совершил те же действия уже в центральной части залива», — заявила пресс-служба КСИР.

Инцидент произошел 28 июля, когда с авианосца класса Nimitz и сопровождавшего его военного корабля были произведены предупредительные выстрелы в направлении иранских ракетных катеров, патрулировавших территорию залива рядом с нефтяной платформой Resalat. Иранские моряки не отреагировали на огонь.

C.Б.

