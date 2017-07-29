Пол-Баку осталось без газа

2017-07-29 14:54 | www.oxu.az | 4

В Ясамальском, Сабаильском и частично Насиминском районах Баку сегодня, 29 июля, с утра прекращена подача газа.

Как передает Oxu.Az, глава пресс-службы ПО «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев сообщил haqqin.az, приостановка газоснабжения этих районов столицы связана с реконструкцией магистрального 700-миллиметрового газопровода.

Ремонтники, отметил он, обещают завершить все работы этим же вечером и подача газа будет восстановлена.

И все же непонятно, почему ремонтные работы на трубопроводах, поставляющих газ в квартиры бакинцев, как правило, производятся именно в выходные дни, когда люди хотят пообедать всей семьей, принять душ и т.д.

C.Б.

