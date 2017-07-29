Начался выбор специальностей в вузы Азербайджана

2017-07-29 15:03 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявляет выбор специальностей в вузы Азербайджана, для абитуриентов, выполнивших условия конкурса по всем группам, говорится в сообщении ГЭЦ, распространенном в субботу.

Выбор специальностей проводится с 29 августа по 10 августа по интернету.

Абитуриенты должны выбрать специальности, по которым хотят обучаться, занести их коды в «Электронное заявление абитуриента по выбору специальности» на сайте https://eservices.dim.gov.az/erizebak/ixtisas1 и подтвердить его.

Абитуриенты могут указать до 15 кодов специальностей по своей группе.

Абитуриенты, которые выполнили требования ГЭЦ по одной из I, II, III, IV группы специальностей и по V группе, могут выбрать специальности обоих групп.

Выбирая специальность, абитуриент должен указать, будет ли он обучаться по этой специальности на основании госзаказа, или на платной основе.

Абитуриенты, получившие высшее образование за государственный счет, не могут выбирать места, выделенные по госзаказу.

В выборе специальностей по I группе могут участвовать абитуриенты, общий балл которых не меньше 200 и относительный балл, набранный по каждому из четырех экзаменационных предметов, не меньше 10 баллов (по местам, выделенным на основе госзаказа – общий балл не менее 250 и относительный балл, набранный по каждому из четырех экзаменационных предметов, не меньше 10 баллов).

По специальностям «Математика», «Физика», «Инженерия транспортного строительства», «Строительная инженерия», «Информационные технологии», «Электроника, телекоммуникация и радиотехническая инженерия» могут участвовать абитуриенты, общий балл которых не меньше 250, и относительный балл, набранный по каждому из четырех экзаменационных предметов, не меньше 10 баллов (по местам, выделенным на основе госзаказа, общий балл которых не меньше 300 и относительный балл, набранный в отдельности по каждому экзаменационному предмету, не меньше 10 баллов), а по специальности «Компьютерные науки» - общий балл которых не меньше 300 и относительный балл, набранный по каждому из четырех экзаменационных предметов, не меньше 10 баллов (по местам, выделенным на основе госзаказа, общий балл которых не меньше 350 и относительный балл, набранный в отдельности по каждому экзаменационному предмету, не меньше 10 баллов).

В выборе специальностей по II группе могут участвовать абитуриенты, общий балл которых не меньше 200 и относительный балл, набранный по каждому из четырех экзаменационных предметов, не меньше 10 баллов (по местам, выделенным на основе госзаказа – общий балл не менее 300 и относительный балл, набранный по каждому из четырех экзаменационных предметов, не меньше 10 баллов).

В выборе специальностей по III группе могут участвовать абитуриенты, общий балл которых не меньше 200 и относительный балл, набранный по каждому из четырех экзаменационных предметов, не меньше 10 баллов (по местам, выделенным на основе госзаказа – общий балл не менее 300 и относительный балл, набранный по каждому из четырех экзаменационных предметов, не меньше 10 баллов).

К конкурсу по специальностям Бакинского исламского университета допускаются абитуриенты, общий балл которых нет меньше 100 (ограничение по относительному баллу по предметам не применяется).

В выборе специальностей по IV группе могут участвовать абитуриенты, общий балл которых не меньше 200 и относительный балл, набранный по каждому из четырех экзаменационных предметов, не меньше 10 баллов (по местам, выделенным на основе госзаказа – общий балл не менее 250 и относительный балл, набранный по каждому из четырех экзаменационных предметов, не меньше 10 баллов).

Кроме того, в конкурсе на места, выделенных по определенным специальностям в некоторых вузах, могут участвовать абитуриенты с общим баллом не менее 150 (ограничение по относительному баллу по предметам не применяется).

Со списком этих специальностей и вузов можно ознакомиться здесь http://dim.gov.az/news/bachelor/3227/ .

(Текст: Кямаля Сеидова)