Иран готовит законопроект о противодействии Американским санкциям

2017-07-29 15:07 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Иранские законодатели подготовили законопроект, который выразит ответ на недавние санкции одобренные Палатой представителей США в отношении Исламской Республики, сказал высокопоставленный Иранский дипломат.

Заместитель министра иностранных дел Ирана и старший переговорщик по ядерным вопросам Аббас Аракчи, сказал, что его министерство согласилось с положениями нового законопроекта, подготовленного депутатами страны, сообщает новостное агентство IRNA.

Дипломат также добавил, что США нарушили три статьи о ядерной сделке, согласованной между Ираном и мировыми державами (включая США) в 2015 году.

Аракчи также описал законопроект как «всеобъемлющий», добавив, что он предусматривает меры по поддержке вооруженных сил и сил безопасности страны, а также тех соотечественников, которые понесли потери из-за введенных США санкций.

Сенат Конгресса США 27 июля одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Во вторник за документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", проголосовало большинство членов Палаты представителей. Документ должен быть подписан президентом США Дональдом Трампом, чтобы закон вступил в силу.