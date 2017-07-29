Российская телезвезда Екатерина Одинцова хочет остаться жить в Баку (ФОТО)

2017-07-29 15:09 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - С 27 по 30 июля на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze проходит второй Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2017", сообщает Trend Life.

"Фестиваль "ЖАРА" задал новый высокий уровень проведения международных музыкальных мероприятий. Это большая победа – выступление на одной сцене в Баку наших легендарных исполнителей Софии Ротару и Аллы Пугачевой. В Азербайджане очень гостеприимные люди, прекрасная природа и море, замечательная атмосфера дружбы и искренности, так и хочется остаться жить здесь. Впечатления фантастические!", - сообщила Trend Life известная российская телеведущая, главный редактор глянцевого журнала Shopping Guide и телеканала World Fashion Екатерина Одинцова.

Первый день фестиваля ознаменовался гала-концертом звезд российской, грузинской, украинской и азербайджанской эстрады. Во второй день прошел юбилейный концерт народной артистки СССР Софии Ротару. Сегодня пройдет творческий вечер народной артистки СССР Аллы Пугачёвой, и завершится фестиваль 30 июля юбилейным вечером заслуженного артиста России Григория Лепса.

В фестивале "ЖАРА-2017" принимают участие более 80 известных артистов и талантливых исполнителей. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. Ведущие концертов - Яна Чурикова, Андрей Малахов и Максим Галкин. Ведущие красной дорожки - Слава Никитин и Юлия Лысенко.

(Автор: Вугар Иманов)