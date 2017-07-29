Перевернулся грузовик компании «Jalə» – ФОТО

2017-07-29 15:21 | www.oxu.az | 4

В Гарадагском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент зарегистрирован на участке магистрали Баку-Астара, пролегающем по территории поселка Алят.

Так, перевернулся принадлежащий компании «Jalə» грузовой автомобиль с прицепом, управляемый жителем Лянкяранского района Аббасом Нуруллаевым. По словам водителя, в грузовом отсеке было разбито пустой стеклянной посуды общей стоимостью 20 тыс. манатов.

Причиной аварии стал взрыв шины на ходу.

По факту ведется расследование.

С.Б.

