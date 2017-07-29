Российские стрелки победили в чемпионате Европы в Баку

2017-07-29 15:25 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Сборная России стала чемпионом Европы, набрав 1715 очков в соревнованиях по стрельбе из пистолета на дистанции 25 метров среди юниоров в чемпионате Европы, проводимом в Бакинском стрелковом центре.

Золотые медали российской сборной принесли Даниил Шихов, Егор Исмаков и Александр Петров.

Украинская сборная заняла второе место, набрав 1713 очка. Юрий Колесник, Павел Крепостняк и Максим Горотинец вписали в актив команды серебряные медали.

Третье место чемпионата заняла сборная Франции с 1708 очками. Этот успех своей команде принесли Эдуард Дортомб, Клемент Греффиер, Андре Пьер Лорен Куссиг.

Отметим, что в субботу в Бакинском стрелковом центре стартовали соревнования девятого дня чемпионата Европы по стрельбе.

Девятый день чемпионата начался с соревнований по стрельбе из ружья на дистанции 300 метров среди женщин. Еще одним состязанием сегодняшнего дня стала стрельба из пистолета на 25 метров среди мужчин (юниоры).

Чемпионат Европы по стрельбе стартовал в Баку 22 июля и продлится до третьего августа.

(Текст: Кямаля Сеидова)