Минобороны: С целью сокрытия своих неудач противник прибег к очередной уловке

2017-07-29 15:31 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА, об этом говорится в заявлении Министерства обороны Азербайджана.



Вследствие проведенных соответствующих работ стало известно, что профиль Facebook, действующий под названием «Tofiq İbrahimov», распространяющий ложную, клеветническую и провокационную информацию об Азербайджанской Армии, был создан и управляется спецслужбами Армении. Все случаи, описанные в данном профиле, являются вымышленными, а лица с указанными именами и фамилиями не имеют никакого отношения к Вооруженным Силам Азербайджана.



»Министерство обороны заявляет, что негативные информации об Азербайджанской Армии, распространяемые противником в целенаправленно созданных в социальных сетях профилях, имеют провокационный характер и не исключается распространение подобных, не отражающих реальностей информаций в будущем.

Еще раз призываем представителей средств массовой информации, пользователей социальных сетей и общественность быть предельно внимательными, не поддаваться на провокации противника, а также активно противодействовать подобным провокациям Армении в глобальном интернет и медиа пространстве».