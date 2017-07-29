Минобороны Азербайджана раскрыло очередную уловку армянских спецслужб

2017-07-29 15:35 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - С целью отвлечь внимание армянской общественности от продолжающихся увеличиваться в последнее время в армии Армении инцидентов криминального характера, сопровождающихся тяжелыми телесными повреждениями и с летальными исходами, противник осуществляет спланированные провокации, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в субботу.

Одним из таких провокационных действий является периодическое распространение ложных и не соответствующих действительности информаций о различных случаях, якобы имевших место в азербайджанской армии, посредством фальшивых профилей, созданных в социальных сетях под азербайджанским именем. Вследствие проведенных соответствующих работ стало известно, что профиль facebook, действующий под названием «Tofiq İbrahimov», распространяющий ложную, клеветническую и провокационную информацию об азербайджанской армии, был создан и управляется спецслужбами Армении.

Все случаи, описанные в данном профиле, являются вымышленными, а лица с указанными именами и фамилиями не имеют никакого отношения к Вооруженным силам Азербайджана.

Министерство обороны заявляет, что негативные информации об азербайджанской армии, распространяемые противником в целенаправленно созданных в социальных сетях профилях, имеют провокационный характер, и не исключается распространение подобных, не отражающих реальностей информаций, в будущем.

Еще раз призываем представителей средств массовой информации, пользователей социальных сетей и общественность быть предельно внимательными, не поддаваться на провокации противника, а также активно противодействовать подобным провокациям Армении в глобальном интернет и медиа пространстве.

(Текст: Кямаля Сеидова)