В Азербайджане прошел экзамен по способностям на специальность «журналистика»

2017-07-29 15:38 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) сегодня провел экзамен по способностям на 2017/2018 учебный год для абитуриентов, желающих поступить в бакалавриатуру вузов по специальности «журналистика», говорится в сообщении ГЭЦ, распространенном в субботу.

На этом этапе участвовали абитуриенты, которые с 21 по 24 июля 2017 года заполнили анкету для поступления на специальность «журналистика», сдали тестовый экзамен по III группе специальностей, выполнив условия конкурса. Экзамен прошел в Баку и в региональных отделениях ГЭЦ в Нахчыване, Гяндже, Лянкяране, Шеки, Барде, Гёкчае, Ширване и Хачмазе.

Экзамен начался в 11:00 и длился 2,5 часа.

Абитуриенты написали сочинение (эссе) по одной из предложенных тем.

(Текст: Кямаля Сеидова)