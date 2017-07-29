США и Туркменистан подписали соглашение об обмене налоговой информацией

2017-07-29 15:40 | www.trend.az | 4

АШХАБАД/ Trend/ - Посол США Аллан Мастард и министр финансов Туркменистана Гочмырат Мырадов подписали межправительственное соглашение о выполнении положений закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA), говорится в сообщении посольства США в Ашхабаде.

Согласно информации, подписание соглашения подчеркивает рост международного сотрудничества, направленного на предотвращение уклонения от уплаты налогов с оффшорных счетов, и знаменует собой шаг вперед в создании более крепкой, стабильной и ответственной глобальной финансовой системы.

«Сегодняшнее подписание знаменует собой значительный шаг вперед в наших совместных усилиях в работе по борьбе с уклонением от уплаты налогов с оффшорных счетов — цель, взаимно выгодная для обеих наших стран. Работая вместе, чтобы выявлять, противодействовать и пресекать нарушения по уплате налогов путем повышения прозрачности и улучшения отчетности, мы можем помочь создать более прочную, стабильную и более подотчетную глобальную финансовую систему», - заявил посол Мастард.

Автоматический обмен информацией по финансовым счетам в целях налогообложения является глобальным стандартом в работе по сокращению уклонения от уплаты налогов по оффшорным счетам.

В 2010 году США приняли закон FATCA для борьбы с уклонением от уплаты налогов по оффшорным счетам, поощряя прозрачность и обмен информацией по финансовым счетам налогоплательщиков США в других юрисдикциях.

США подписали межправительственные соглашения по выполнению положений FATCA с более чем 113 юрисдикциями.

(Автор: Гусейн Гасанов)