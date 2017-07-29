Настя Задорожная появилась с ...эльфийскими ушами на фестивале "ЖАРА" в Баку (ФОТО)

2017-07-29 15:43 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - С 27 по 30 июля на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze проходит второй Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2017", сообщает Trend Life.

Российская звезда, певица и актриса Настя Задорожная презентовала клип "Я Луна", снятый в жанре сказки-фентези. Интересно, что звезда появилась на красной дорожке с эльфийскими ушами. В этом же образе на сцене "ЖАРЫ" она презентовала свою оригинальную красочную работу.

"Я впервые принимаю участие на фестивале "ЖАРА" и для меня большая честь презентовать здесь свой новый клип "Я луна". Я неоднократно была в Баку, например, в прошлому году отмечала здесь с друзьями свой день рождения, а в этом году была со спектаклем "Жесткий урок" и гостьей Гран-при Азербайджана Формулы 1. Баку для меня как родственная душа и чувствую себя здесь всегда счастливой!", - сообщила Trend Life Настя Задорожная.

Первый день фестиваля ознаменовался гала-концертом звезд российской, грузинской, украинской и азербайджанской эстрады. Во второй день прошел юбилейный концерт народной артистки СССР Софии Ротару. Сегодня пройдет творческий вечер народной артистки СССР Аллы Пугачёвой, и завершится фестиваль 30 июля юбилейным вечером заслуженного артиста России Григория Лепса.

В фестивале "ЖАРА-2017" принимают участие более 80 известных артистов и талантливых исполнителей. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. Ведущие концертов - Яна Чурикова, Андрей Малахов и Максим Галкин. Ведущие красной дорожки - Слава Никитин и Юлия Лысенко.

(Автор: Вугар Иманов)