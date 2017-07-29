Россиян не будут переселять из отеля в Турции, где произошел пожар

2017-07-29 15:46 | www.trend.az | 5

Российским туристам в турецком отеле, где в субботу произошел пожар, переселение в другие гостиницы не потребуется, так как инцидент не затронул номера, сообщила РИА Новости советник руководителя Федерального агентства по туризму Светлана Сергеева.



Турецкие СМИ сообщили, что в субботу в районе 8.00 мск пожар вспыхнул на кухне одного из пятизвездочных отелей в Кемере, после чего в здании произошло сильное задымление. Около 400 человек были эвакуированы, среди 14 пострадавших — десять граждан Турции и четыре российских туриста, которые получили отравление продуктами горения, опасности для их жизни нет.

"Пожар не затронул номерной фонд отеля, так как произошел в служебных помещениях. По нашим данным, сейчас обстановка налаживается, и переселение российских туристов, клиентов туроператора "Пегас Туристик", в другой отель не потребуется", — сообщила Светлана Сергеева.

Ростуризм находится на связи с Ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за развитием ситуации, жалоб и обращений в Ростуризм на настоящее время не поступало, говорилось в сообщении ведомства.

В ведомстве также отметили, что проживающие в пострадавшем от пожара отеле российские туристы находятся под опекой своих туроператоров, обязательства перед ними будут выполнены.