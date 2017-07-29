Евросоюз запустил санкционную процедуру против Польши

2017-07-29 15:48 | www.trend.az | 5

Еврокомиссия запустила санкционную процедуру в отношении Польши из-за вызвавшей споры судебной реформы, говорится в заявлении комиссии. Об этом сообщает РИА Новости.

Еврокомиссия направила Варшаве письмо с официальным уведомлением после того, как 28 июля в Польше был официально опубликован закон о работе судов.

Польская судебная реформа, в частности, предполагает усиление полномочий министра юстиции в части назначения и отстранения председателей судов, а также изменение порядка формирования Национального судебного совета, члены которого будут теперь избираться путем голосования депутатов сейма, где большинство принадлежит правящей партии "Право и справедливость".

В Еврокомиссии считают, что эти поправки нарушают законодательство ЕС.

Санкционная процедура проходит в несколько этапов. Если на официальное письмо о претензиях не последует удовлетворительного ответа, то Еврокомиссия вынесет мотивированное заключение. Затем, если страна-нарушитель не приведет свою политику в соответствие с этим заключением в пределах установленного срока, ЕК может обратиться в Суд ЕС.