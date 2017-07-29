Одним летним вечером в Баку (ФОТО)

2017-07-29 16:07 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялось очередное мероприятие литературного клуба "Pəncərə" (Окно) под названием "Одним летним вечером", сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

В мероприятии, ведущей которого стала заслуженная артистка Наргиз Джалилова, приняли участие представители творческой элиты, известные деятели науки, культуры и искусства.

Соучредитель литературного клуба "Pəncərə", доктор искусствоведения, архитектор Эльчин Алиев поприветствовал гостей мероприятия и рассказал о его программе. Было отмечено, что основная задача литературного клуба "Pəncərə" является ознакомление с культурой, искусством и традициями Азербайджана, и их пропаганда.

Принявшие участие в вечере народная артистка Азербайджана Бриллиант Дадашева, исполнители Ульви Нури, Арзу Назарова, Фарид Алекперов представили вниманию гостей новые композиции.

Актеры Азербайджанского государственного театра пантомимы, заслуженный артист Бахруз Вагифоглу и актриса Сабина Гаджиева представили вниманию публики сценическую постановку.

(Автор: Джани Бабаева)