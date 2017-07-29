Конгресс США запросит у разведки отчет о вмешательстве России в выборы

2017-07-29 16:20 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о выделении средств американской разведке на 2018 финансовый год.



Согласно документу, разведка должна предоставить Конгрессу отчет о контрразведке и киберугрозах избирательной системе. В соответствии с документом не позднее чем через 60 дней после вступления законопроекта в силу глава американской разведки Дэниэл Коутс должен представить доклад о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

Напомним, ранее 17 структур разведки США выступили с совместным заключением о вмешательстве России в президентские выборы в США.