Невероятные кадры побега из тюрьмы – ВИДЕО

2017-07-29 16:20 | www.oxu.az | 6

В США заключенные сняли мини-фильм про свой побег.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РЕН ТВ, весь путь на свободу они фиксировали на камеру мобильного.

Вот он, первый шаг к вольной жизни — сообщники попадают в шахту вентиляции. Впереди долгий путь по техническим помещениям тюрьмы. В итоге трое мужчин оказываются на крыше. Вниз они спускаются на веревке, сделанной из простыней.

Этот ролик заканчивается «хеппи-эндом». Беглецы сидят в такси, распивая виски. Однако на деле преступников задержали спустя несколько дней. Все они проходят по делу о жестоких преступлениях и убийствах. Теперь к немалым срокам добавят еще пару лет за побег. А в учреждении наверняка усилят меры безопасности.

С.Б.

