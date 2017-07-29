КНДР разгневала соседей – ВИДЕО

2017-07-29 16:32 | www.oxu.az | 4

Государственное телевидение Северной Кореи распространило видеокадры второго запуска межконтинентальной баллистичекой ракеты, которая упала в Японское море. Первое испытание Пхеньян провел три недели назад. «Материковая часть США теперь в пределах нашей досягаемости», — заявил лидер КНДР Ким Чен ЫН.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Euronews, госсекретарь США Рекс Тиллерсон возложил ответственноть за растущую напряженность вокруг страны на Россию и Китай, по его словам они дают КНДР экономические возможности для разработки ядерного оружия и ракет.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выступил за усиление санкций в отношении КНДР. А японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил: “Пока Северная Корея продолжает эти провокации, США, Южная Корея, Китай и Россия, всё международное сообщество должны тесно сотрудничать и оказывать дополнительное давление”.

США и Республика Корея провели учебные пуски баллистических ракет для демонстрации силы в ответ на действия КНДР. Российский лидер Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин призывают к сдержанности в отношениях с Пхеньяном и выступают за урегулирования конфликта на Корейском полуострове путем мирных переговоров.

С.Б.

