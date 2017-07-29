Брат ушедшего в отставку премьера Пакистана станет его преемником

2017-07-29 16:50 | www.trend.az | 6

Кандидатура главного министра крупнейшей пакистанской провинции Пенджаб Шахбаза Шарифа в качестве преемника прежнего премьер-министра, ушедшего в пятницу в отставку, окончательно утверждена на состоявшейся утром в субботу четырехчасовой неформальной встрече функционеров правящей партии "Пакистанская мусульманская лига" (ПМЛ) под председательством ее президента и бывшего главы кабмина Наваза Шарифа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Dawn.

Для того чтобы получить пост премьера, Шарифу необходимо отказаться от депутатского мандата в провинциальной ассамблее Пенджаба, после чего принять участие в довыборах в Национальную ассамблею (нижняя палата парламента) на место, которое, в соответствии с устоявшейся в стране практикой, освободит для него один из депутатов от ПМЛ, также добровольно сложив с себя полномочия. В случае избрания в парламент кандидатура Шарифа как премьера будет вынесена на голосование в Нацассамблее, которое с учетом наличия у ПМЛ абсолютного большинства предсказуемо закончится его победой. Указанная процедура займет порядка 45 дней. На этот период руководство партии может назначить временного премьера, которым может стать один из ближайших соратников Наваза Шарифа из числа членов ранее возглавлявшегося им кабинета министров, обладающих депутатским мандатом.

Премьер Пакистана Наваз Шариф объявил о сложении с себя полномочий после того, как Верховный суд в пятницу признал его несоответствующим занимаемой должности в связи с обвинением в коррупции. Глава правительства отметил, что имеет "серьезные претензии" к решению судей и будет использовать "все возможности, предусмотренные Конституцией и правовыми нормами страны", чтобы оспорить решение.