Атака в Гамбурге: Свидетельства очевидца – ВИДЕО

2017-07-29 16:56 | www.oxu.az | 4

В распоряжении Euronews оказались эксклюзивные кадры с места пятничной атаки в Гамбурге.

Как передает Oxu.Az, мужчина в наручниках, лежащий на земле, – подозреваемый в нападении с ножом на посетителей супермаркета, в результате которого один человек погиб.

По последним данным, шесть человек получили ранения. Состояние некоторых оценивается как тяжёлое.

Гамбургская полиция сообщает, что задержанный – 26-летний выходец из Объединенных Арабских Эмиратов. Имеет ли молодой человек гражданство Германии – ещё предстоит выяснить, как и мотивы, которыми он руководствовался.

«Я сидел в машине. И вдруг в двух метрах от меня появился молодой человек. У него в руках был нож, а на нем – кровь. Я испытал сильный шок. Следом за ним бежали шесть-семь человек, вооруженные палками и барными стульями. Они хотели его обезвредить. В какой-то момент я увидел, как на нападавшего сыпятся удары этими стульями. Сначала я не понимал, что происходит. Я подумал, что это какие-то бандитские разборки, потому что здесь это частое явление. А когда я понял, что это вовсе не обычная драка, вот тогда я перепугался», - рассказывает очевидец событий.

С.Б.

