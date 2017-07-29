Украинский грузовой самолет потерпел крушение в Центральной Африке

2017-07-29 16:54 | www.trend.az | 3

Украинский грузовой самолет потерпел крушение в Центральной Африке, члены экипажа получили травмы, сообщил в субботу замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк. Об этом сообщает РИА Новости.

"Час назад при взлете с острова Сан-Томе (Сан-Томе и Принсипи) потерпел крушение грузовой самолет Ан-74 украинской авиакомпании CAVOK Air. Предварительная информация — это попадание стаи птиц в правый двигатель во время взлета", — написал Лавренюк на своей странице в Facebook в субботу.

По его данным, члены экипажа живы, но получили травмы. "Держим ситуацию на контроле", — добавил Лавренюк.