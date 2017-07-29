Carlsberg Azerbaijan раскрывает секреты пива

2017-07-29 16:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - 28 июля, в преддверии международного Дня пива, традиционно отмечаемого в первых числах августа, крупнейшая пивоваренная компания страны Carlsberg Azerbaijan организовала специальное мероприятие в формате edutainment, нацеленное на повышение «пивной грамотности».

Проект «Пивной Сомелье» существует в компаниях Carlsberg Group уже несколько лет, его цель – рассказать потребителям о видах и сортах пива, его истории, научить правильной подаче и сочетанию пива и еды, а также использованию янтарного напитка в качестве ключевого ингредиента при приготовлении различных блюд.

Продолжая эту практику, 28 июля Carlsberg Azerbaijan, совместно с Boulevard Hotel Autograph Collection, провели мероприятие, приуроченное к 142-ой годовщине Дня Прессы в Азербайджане, где эксперты кулинарного и пивного дела рассказали представителям азербайджанских медиа об основных видах пива, правилах его сервировки и дегустации, а также продемонстрировали приготовление ряда блюд в стиле барбекю с использованием пива.

Далее гости мероприятия имели возможность попробовать приготовленные шефом блюда, к каждому из которых был подан соответствующий сорт из портфеля брендов Carlsberg Azerbaijan.

Маркетинг менеджер Национального бюро по продвижению туризма, Джамиля Талыбзаде: «Мне выпал шанс участвовать в сегодняшнем мероприятии от имени Национального Бюро по Продвижению Туризма и выразить нашу готовность поддержать компанию Carlsberg Azerbaijan в осуществляемых ими проектах в рамках корпоративной социальной ответственности. Данная инициатива может многим показаться просто возможностью интересно провести вечер и узнать новое о пиве и кулинарии. Однако, предлагаю посмотреть на инициативу компании Carlsberg Azerbaijan еще и под другим углом. Общеизвестно, что во многих европейских странах культура пивоварения и потребления пива стала настолько популярной, что привлекает большое внимание: устраиваются тематические мероприятия, праздники, фестивали, на которые съезжаются гости из других городов и стран, иначе говоря, привлекают туристов в страну. Хотелось бы, чтобы компания Carlsberg Azerbaijan и впредь проводила мероприятия, которые прямо или косвенно вносят вклад в продвижение туризма и привлечения гостей в Азербайджан».

В ходе приготовления блюд, директор по производству Carlsberg Azerbaijan Константин Белугин, имеющий 19-летний стаж пивовара и большой гурман, рассказал гостям много интересного о том, как правильно выбирать и употреблять пиво: «Считаю, что настало время изменить представление наших потребителей о пиве, ведь это не только напиток, который подходит к ограниченному кругу общеизвестных закусок. Пиво – это целая категория, различные сорта которой сочетаются, практически, со всеми блюдами, известными кулинарии. Сегодня мы пригласили участников мероприятия погрузиться в мир кулинарных и пивных изысков и постарались разрушить стереотипы об употреблении пива. Думаю, это всего лишь наш первый шаг на пути к совершенствованию и развитию культуры потребления пива в Азербайджане».

«Пиво – это напиток с богатой историей, традициями, множеством видов, и своего рода гастрономическое удовольствие. Разнообразное летнее меню, предложенное шеф-поваром, прекрасно раскрыло своеобразие и нюансы наших сортов пива. Думаю, каждый, кто хоть немного знаком с пивным ассортиментом в стране, не понаслышке знает бренд № 1 Xırdalan, однако проект «Пивной Сомелье» стал прекрасной платформой для того чтобы поближе познакомить участников и с другими нашими сортами, научить правильно правильно его сервировать и сочетать с едой. И конечно, всегда стоит помнить, что насладиться пивом в полной мере можно только при условии его умеренного и ответственного потребления», - руководитель департамента по корпоративным отношениям Carlsberg Azerbaijan Надежда Овсянникова.

«Как шеф повар, я часто использую пиво в кулинарии, и прелесть моей работы заключается в том, что очень часто лучшие блюда рождаются экспромтом, и я обратил внимание, что блюда, в приготовлении которых используется пиво, практически всегда приходятся по вкусу гостям. Для меня на первом месте стоит использование пива в мясных блюдах в качестве маринада, тут речь в первую очередь идет о говядине, но и другие виды мяса мариновать в пиве тоже можно. Море продукты с использованием пива я люблю готовить даже больше, чем с использованием вина. Потушить в пиве креветки, запечь в пиве мясо в духовке или протушить в пиве колбаски - всё даёт отличный результат», - сказал банкет соус-шеф Boulevard Hotel, Эмиль Гурбанов.

Пивоваренный завод Carlsberg Azerbaijan располагается в городе Хырдалан, в 10 километрах от столицы Азербайджана. Являясь лидером пивоваренной отрасли страны с долей рынка более 75%, компания является одним из крупнейших предприятий несырьевого сектора Азербайджанской Республики и местом работы сотен граждан. Производственная мощность завода — 10 млн декалитров в год. В Компании работает порядка 250 человек и около 400 опосредовано (дистрибьюторы, агентства, подрядчики). Общая сумма инвестиций компании в развитие завода составляет 47 млн манатов, ежегодные налоговые отчисления составляют до 20 млн манатов. Продукция Carlsberg Azerbaijan занимает порядка 75% рынка Азербайджана (канал off-trade), это такие популярные бренды как Xırdalan, Tuborg, Балтика 7, Балтика 0, Балтика 9, Балтика 4, Kuler, Əfsanə, Жигулевское фирменное, Carlsberg, Holsten, Kronenbourg Blanc, Seth and Riley's Garage Hard Lemon.

Carlsberg Group основана в 1847 году и на данный момент является одним из крупнейших в мире производителей пива. Штаб-квартира компании расположена в Копенгагене, столице Дании. Carlsberg Group обладает заводами в десятках стран трех крупных регионов мира - Западной Европы, Восточной Европы и Азии и ее продукция представлена в 150 странах. Портфель компании насчитывает более 140 марок пива. Общее количество сотрудников Группы более 45000.