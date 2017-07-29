Государственный экзаменационный центр Азербайджана о выборе специальностей

2017-07-29 17:12 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня и по 10 августа продолжится выбор специальностей абитуриентами, выполнившими условия конкурса по всем группам, в вузы Азербайджана, говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), распространенном в субботу.

В четвертом выпуске журнала «Абитуриент» опубликованы правила заполнения «Заявления электронного выбора специальностей абитуриента», специальности, по которым проводится прием, плановые места. Во втором номере журнала «Абитуриент» опубликованы проходные баллы, сформированные по отдельным специальностям в прошлогоднем конкурсе по приему студентов. Анализ проходных баллов может положительно повлиять на успешный выбор специальности.

Абитуриенты также могут позвонить в новый Сall-center 1653 и получить ответы на интересующие вопросы.

ГЭЦ создал «рабочие группы» в Баку и региональных филиалах, сотрудники которых могут помочь абитуриентам в том, как заполнить заявление и решить технические проблемы, которые могут появиться. Заполнение и подтверждение заявления по выбору специальности осуществляется самими абитуриентами.

«Рабочие группы» будут работать с 31 июля по 10 августа ( с 10:00 до 17:00, исключая субботу и воскресенье) по следующим адресам:

ГЭЦ: Баку, Насиминский р-н, ул. А.Саламзаде, 28, Бакинский университет «Азия»

Нахчыванский региональный филиал ГЭЦ: Нахчыван, ул. Низами, 10

Гянджинский региональный филиал ГЭЦ: Гянджа, площадь Г.Алиева, административное здание

Лянкяранский региональный филиал ГЭЦ: Лянкяран, аллея А. Асланова, 52

Хачмазский региональный центр ГЭЦ: Хачмаз, ул. Мамедэмина Расулзаде, 7b

Шекинский региональный филиал ГЭЦ: Шеки, просп. Мамедэмина Расулзаде, 182

Ширванский региональный филиал ГЭЦ: Ширван, ул. М.Расулзаде, 19

Гекчайский региональный филиал ГЭЦ: Гекчай, ул. Рауфа Исаева, 43

Бардинский региональный филиал ГЭЦ: Барда, просп. Г.Алиева, 100

(Текст: Кямаля Сеидова)