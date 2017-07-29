Правительство Молдовы требует вывода миротворцев России из Приднестровья

2017-07-29 17:29 | www.apa.az | 3

Правительство Молдовы обнародовало комментарий относительно празднования сегодня 25-летия миротворческой миссии на Днестре.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Укринформ», в заявлении нашло отражение требование заменить миротворцев Российской Федерации международной миссией гражданских наблюдателей под эгидой международных организаций.

«В эти дни исполняется 25 лет со дня подписания в Москве между тогдашними президентами Республики Молдова и Российской Федерации «Соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова». Ретроспективная оценка политической значимости этого акта неоспорима: соглашение положило конец вооруженным столкновениям и кровопролитию на берегах Днестра».

Подчеркивается также, что со временем российская миротворческая миссия на Днестре стала, де-факто, инструментом консервации замороженного Приднестровского конфликта, о чем свидетельствует и неоднократное участие российских миротворцев в совместных с военнослужащими сепаратистского региона военных учениях, которые регулярно проводятся на территории Приднестровского региона. В правительстве Молдовы напомнили России и о Стамбульском саммите ОБСЕ 1999 года, на котором Россия взяла на себя обязательства вывести свои войска с территории Молдовы.