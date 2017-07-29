Азербайджанский актер признан лучшим в Казахстане

2017-07-29 18:14 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский актер Гурбан Исмаилов за роль в художественном фильме "Nar bağı" ("Гранатовый сад") удостоен награды 13-го Международного кинофестиваля "Евразия" в номинации "Лучшая мужская роль", сообщили Trend Life в киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Фильм "Nar bağı" также удостоен "Специального приза жюри" и "Специального упоминания" со стороны Международной федерации кинокритиков (FIPRESCI).

Напомним, что азербайджанский фильм был представлен в основной конкурсной программе фестиваля, который состоялся 22-28 июля в городе Астана (Казахстан).

Кинокартина совместного производства киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и кинокомпании "Buta Film" снята при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана.

Режиссер-постановщик фильма "Nar bağı" - Ильгар Наджаф, авторы сценария - Асиф Рустамов, Ильгар Наджаф и Ролаф Ян Миннебоо, оператор-постановщик - Айхан Салар, художник-постановщик - Рафиг Насиров, композитор – Фируддин Аллахверди, исполнительный продюсер - Акиф Алиев, продюсеры - Мушфиг Хатамов и Ильгар Наджаф. В ролях: Гурбан Исмаилов, Илаха Гасанова, Самими Фархад, Гасан Агаев и другие.

Международный кинофестиваль Евразия – крупнейший кинофорум в Центральной Азии. Основными задачами фестиваля являются поддержка киноиндустрии в Казахстане, повышение интереса к киноискусству у зрителей всех возрастных категорий и создание платформы для плодотворного сотрудничества между Азией и Европой.

(Автор: Джани Бабаева)