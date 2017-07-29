Боевики "Талибана" взорвали дамбу на юге Афганистана

2017-07-29 18:17 | www.trend.az | 6

Боевики радикального движения "Талибан" подорвали дамбу в провинции Кандагар в Афганистане в субботу, оставив без воды тысячи акров сельскохозяйственных земель, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Khaama Press.

Разрушение дамбы вызвало панику среди местных жителей, опасающихся, что состояние земли без воды ухудшится, заявил представитель местной полиции Зия Дурани.

Как отмечает агентство, боевики группировки "Талибан" не прокомментировали инцидент.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства".

Ранее талибы совершили атаку на военный лагерь в провинции Кандагар, жертвами которой стали 26 военнослужащих.