Президент Ильхам Алиев поздравил короля Марокко

2017-07-29 18:59 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Марокко Мухаммеду VI.

"От себя лично и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Королевства Марокко – Днем трона.

Убежден, что отношения между Азербайджаном и Марокко и впредь будут развиваться и укрепляться в соответствии с волей наших народов, разделяющих общие духовные ценности.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Марокко - постоянного процветания и благополучия", - говорится в поздравлении главы государства.