Завершился "Летний лагерь", организованный Университетом АДА и ОАО "Чистый город" (ФОТО)

2017-07-29 19:14 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Завершился "Летний лагерь", организованный Университетом АДА и ОАО "Чистый город".

В лагере, который продлился с 3 до 28 июля, школьники в возрасте 9-14 лет были разделены на 4 группы по 30 подростков в каждой.

Программа "Летней школы" состояла из академической и творческой частей. Участники развивали общее мировоззрение, логическое мышление, приобрели новых друзей. Они обучались по таким предметам, как коммуникация, медиа, фотоискусство, компьютерная программа обеспечения.

Кроме того, школьники приняли участие в тренингах по получению альтернативной энергии из отходов, защите окружающей среды, управлению отходами в Баку. Они ознакомились с процессом работы заводов по сжиганию и сортировке отходов в поселке Балаханы, в Балаханском промышленном парке. Также были организованы мастер-классы для школьников по изготовлению полезных предметов из твердых бытовых отходов, тур в музей «От отходов к искусству», расположенный в поселке Гала. Здесь участники обучались изготовлению различных предметов из отходов.