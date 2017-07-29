Шойгу попробовал полевую кухню военных из шести стран на Арми-2017

2017-07-29 19:30 | www.trend.az | 5

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу попробовал блюда военных поваров из шести стран, приготовленные в преддверии конкурса "Полевая кухня" на Армейских международных играх-2017, передает РИА Новости.

"Военные повара и пекари вооруженных сил России, Азербайджана, Белоруссии, Сербии, Монголии и Израиля провели мастер-классы для гостей и участников и приготовили более 150 блюд национальной кухни стран-участниц. В частности, у азербайджанцев министр попробовал мясные блюда и сладости, у российских поваров — рыбу и выпечку, а у монголов попил чаю", — сообщили в военном ведомстве.