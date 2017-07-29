Сергей Шойгу попробовал блюда азербайджанских поваров

2017-07-29 20:09 | www.oxu.az | 5

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу попробовал блюда военных поваров из шести стран, приготовленные в преддверии конкурса «Полевая кухня» на Армейских международных играх-2017, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Военные повара и пекари вооруженных сил России, Азербайджана, Белоруссии, Сербии, Монголии и Израиля провели мастер-классы для гостей и участников и приготовили более 150 блюд национальной кухни стран-участниц. В частности, у азербайджанцев министр попробовал мясные блюда и сладости, у российских поваров - рыбу и выпечку, а у монголов попил чаю», - сообщили в военном ведомстве.

«Полевая кухня» - самый вкусный и миролюбивый конкурс, в ходе которого военные повара продемонстрировали мастерство в приготовлении разнообразной, национальной вкусной и здоровой пищи в полевых условиях, покажут современные технологии её приготовления», - заявил заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.