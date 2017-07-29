Наваза Шарифа на должности сменит его брат

2017-07-29 20:39 | www.oxu.az | 6

Правящая в Пакистане партия «Пакистанская мусульманская лига» утвердила в качестве нового главы кабинета министров Шехбаза Шарифа, который является братом прежнего главы правительства.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, решение о передачи власти было принято в пятницу на встрече руководства «Пакистанской мусульманской лиги». В ходе встречи глава партии Наваз Шариф заявил, что хотел бы видеть преемником своего младшего брата. В настоящее время в Исламабаде проходит заседание депутатов партии, которые должны окончательно закрепить решение.

Напомним, 28 июля верховный суд Пакистана принял решение отстранить от исполнения обязанностей главу правительства Наваза Шарифа после обнародованных результатов антикоррупционного расследования, которое велось в отношении премьера и членов его семьи.