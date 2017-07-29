Число жертв холеры в Йемене достигло 1992 человек

2017-07-29 21:03 | www.trend.az | 3

Число жертв эпидемии холеры в Йемене возросло до 1992 человек, передает Анадолу со ссылкой на долад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно докладу ВОЗ, с начала эпидемии, с 27 апреля в стране зафиксировано около 419 804 случаев заболевания холерой. Эпидемия холеры в стране унесла жизни 1992 человек.

Больше всего летальных исходов эпидемии наблюдалось в провинции Хадджа, в городах Ходейда, Ибб и Таиз. Со вчерашнего дня погибли три человека, что говорит о снижении случаев смерти.

До сих пор от холеры излечились 405 706 человек.

Разрушения инфраструктуры в Йемене после двух лет активных боевых действий создали условия для начала вспышки холеры в стране. Около трех миллионов людей, вынужденных покинуть дома, ежедневно подвержены риску подхватить инфекцию из-за нехватки чистой воды и скопления мусора.

Холера — острая кишечная инфекция, характеризующаяся поражением тонкого кишечника, рвотой, быстрой потерей организмом жидкости с развитием различной степени обезвоживания вплоть до смерти.