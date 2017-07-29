Русалки ненавидят пластик: Красивый фотопроект о скучной проблеме - ВИДЕО+ФОТО

2017-07-29 21:11 | www.oxu.az | 4

10 000 пластиковых бутылок, одна русалка и единственное желание — привлечь внимание к тоннам пластика, уничтожающего Мировой океан.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на nat-geo.ru, фотограф Бенджамин Фон Вонг создал море из 10 тысяч пластиковых бутылок и разместил в нем модель, переодетую в русалку. Тем самым фотограф хотел напомнить о том, как пластиковый мусор наносит вред океану и всем его обитателям.

Проект, в создании которого принимали участие десятки волонтеров и сотрудники центра по сбору отходов, получил название «Русалки ненавидят пластик».

С.С.

