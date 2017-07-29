Канадец выиграл в лотерею миллион долларов во второй раз за 9 лет

2017-07-29 21:24 | www.trend.az | 3

Пенсионер из Квебека во второй раз выиграл в лотерею миллион канадских долларов, передает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

69-летний Жюль Паран выиграл джекпот в размере 1 222 069 канадских долларов в онлайн-лотерее. По оценке компании Loto-Quebec, проводившей розыгрыш, его шансы на выигрыш составляли один к 23 миллионам. В 2008 году канадец уже выигрывал миллион в лотерею.

"Может быть, я родился под счастливой звездой", — предположил Паран.

По его словам, азартные игры — одно из главных его увлечений, и прекращать участвовать в них он не собирается. На выигранные деньги пенсионер хочет построить себе новый дом.