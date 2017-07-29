В Нигерии в ДТП погибли 18 человек

2017-07-29 21:35 | www.trend.az | 5

По меньшей мере 18 человек погибли в ДТП с участием автобуса и грузовика на северо-западе Нигерии, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

По данным агентства, автобус врезался на большой скорости в стоявший на дороге грузовик в субботу.

Пятнадцать пассажиров автобуса погибли на месте, еще трое скончались позже в больнице от полученных травм, сообщили в дорожной полиции.

Согласно заявлению правоохранителей, предварительное расследование показало, что водитель грузовика не выставил аварийных знаков.