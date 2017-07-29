В Товузе велосипедист упал в колодец

2017-07-29 22:04 | www.oxu.az | 4

В Товузском районе 25-летний парень, не справившись с управлением, на велосипеде провалился в глубокий колодец.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, случай произошел в селе Гарибли.

Житель села, Этибар Мусаев 1991 года рождения, ехавший на высокой скорости на велосипеде, по невнимательности упал в колодец на обочине дороги. Молодой человек получил тяжелые травмы головы и лица.

Прохожие доставили Этибара Мусаева в больницу. Врачи оказали ему первую медицинскую помощь, лечение продолжается в отделении травматологии.

Сообщается, что лицо пострадавшего повреждено до неузнаваемости, его состояние оценивается как тяжелое.

По факту ведется расследование.