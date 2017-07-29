При организации Фонда Гейдара Алиева в Габале проходит IX Международный музыкальный фестиваль (ФОТО)

2017-07-29 22:25 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Габалинский район, известный своей живописной природой, вновь собрал ценителей музыкального искусства. На первом концерте IX Международного музыкального фестиваля, организованного Фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры и туризма и Gilan Holdinq, выступили молодые музыканты.

B соответствии с программой, 29 июля в зале камерной музыки Конгресс-центра Гейдар Алиев состоялся концерт с участием молодых музыкантов и пианистов. На концерте под названием «Поддержка молодым» сцена была отдана юным музыкантам. На концерте выступили студенты Бакинской музыкальной академии Зулейха Усубова (фортепиано), Шейда Алескерова (флейта), Джамиля Аскерзаде (виолин), Айтен Ибрагимова (виолин), Нармин Рзаева (фортепиано), Махир Тагизаде (баритон), Илаха Садыхзаде (фортепиано).

Выступление юных участников квартета кларнетистов Clarte, созданного в 2016 году по инициативе народного артиста Шукюра Самедова, - Анара Мамедова, Мамеда Раджабли, Эмиля Багирова и Шарифа Багирова – было встречено с интересом. Mузыканты исполнили произведения европейских и азербайджанских композиторов - «Rondino» А.Вьета, «Танец любви» Ф.Амирова, «Rondo kapriççiozo» К.Сен-Санса, «The Lark» И.Добринеску, «Perpetuum mobile» И.Штрауса, «Танец Клезмен» Дж.Робена, «Хоровод гномов» А.Баззини, «Венгерскую рапсодию» Ф.Листа, «5 пьес» С.Назарова, арию Мардана из оперы «Vətən» К.Караева и Дж.Гаджиева, арию Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро» В.А.Моцарта. Концерт был встречен местными и иностранными зрителями аплодисментами.

Отметим, что в международном музыкальном фестивале, который продолжится до 3 августа, примут участие всемирно известные дирижеры, выдающиеся музыканты, художественные коллективы из России, Израиля, США, Италии, Литвы, Словении, солисты Оксана Яблонская, Дмитрий Яблонский, Жанна Гандельман, Михаэль Слаткин, Мойка Злобко Вайгл, Массимо Мерджелли, Стефен Дейц, Анна Серова, Роберто Молинелли, Номеда Казлаус и др. В дни фестиваля состоятся концерты Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, Симфонического оркестра Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, Камерного оркестра Baku Chamber Orchestra Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, Студенческого симфонического оркестра БМА, Камерного оркестра Femusa, квартета кларнетистов Clarte, квартета Furioso.