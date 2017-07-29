10 самых холодных стран мира – ФОТО

2017-07-29 22:39 | www.oxu.az | 10

Пожалуй, холод мы любим только за красивую природу и возможность, промёрзнув, согреться у камина с чашечкой горячего шоколада. Ну, ещё из-за снега. Одевайтесь потеплее, сегодня мы отправимся в самые холодные страны мира.

Монголия

В зимние месяцы здесь стабильно держится -20 и ниже, в остальное время температура редко поднимается выше 0. Добавьте к этому частые дожди, которые долетают до поверхности Земли наполовину замороженными каплями и довольно ощутимо хлещут по щекам. И это только первая из самых холодных стран.

Эстония

Если в Монголии вам показалось холодно, что бы вы сказали об Эстонии? Казалось бы, что ей делать в нашем топ-10, ведь здесь редко бывают экстремально низкие температуры. Всю картину портят частые проливные дожди, которые моментально опускают столбик термометра ниже нуля, причём, даже в тёплые месяцы.

Финляндия

Мало того, что зимой финский световой день длится всего 6 часов, а снег не сходит по 4-5 месяцев. Так ещё и морозы до -25 градусов — совсем не редкость. И после этого у них ещё хватает наглости приглашать детей в Лапландию, где, кстати сказать, холоднее всего.

Исландия

По названию можно судить, что именно Исландия — самая холодная страна в мире. Но нет, «ледяная земля» всего лишь седьмая. Ну, правда, летом 0, зимой — какие-то «жалкие» -30-35 — разве это мороз?

Казахстан

Зимой, в холодной части страны, нередко температура падает настолько, что просто невозможно показать нос на улицу, без риска его отморозить. А чрезвычайно сильный ветер не дает открыть дверь. По крайней мере, именно такие рассказы часто можно услышать от тех, кто не вышел зимой на работу.

США

Да ладно, скажете вы. США, с её пустынным Техасом и пляжной Флоридой — самая холодная страна в мире? Так и есть, причём такой статистике они обязаны благодаря всего одному штату — Аляске. Температура здесь достигает -62, а зима, кажется, не прекращается никогда.

Канада

Северная соседка США не могла не попасть в наш рейтинг. Огромная территория Канады продувается всеми ветрами, которые редко утихают, а температура часто падает ниже -40.

Россия

Ну, с «огромной территорией Канады» это мы, пожалуй, немного погорячились. Россия ещё больше, благодаря чему разброс температур кажется просто невероятным. В северных регионах летом температура редко бывает плюсовой, а зимой может достигать -70.

Гренландия

Практически вся страна покрыта снегом, который отбивает яркие лучи солнца, не давая прогреть воздух. Самая высокая зарегистрированная здесь температура — 5 градусов тепла. Как они могут называть это летом?

Антарктида

Антарктида — самая холодная страна в мире. Точнее, целый континент, который кажется сплошным куском льда с редкими вкраплениями не замёрзшей воды. Температура здесь может достигать 90 градусов ниже нуля, человеку здесь просто не выжить.

С.С.

