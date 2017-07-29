Турецко-германские отношения выдержат экзамен временем - вице-премьер Турции

2017-07-29 22:41 | www.trend.az | 4

Официальная Анкара обратилась в Интерпол с просьбой выявить связи ряда компаний, действующих на турецком рынке с террористическим течением "Параллельное государство", передают турецкие СМИ.

Однако МВД Турции не ставило перед собой задачу – собрать информацию о зарубежных партнерах этих компаний. Данную мысль в интервью изданию «Der Spiegel» высказал вице-премьер Турции Мехмет Шимшек.

По его словам, Турция - страна, с открытым и либеральным рынком, создающая благоприятные условия для инвесторов.

"Речь шла о 9800 компаниях, вероятно связанных с течением, возглавляемым Фетуллахом Гюленом. Мы интересовались связями этих фирм в более, чем 50 странах мира, а не только в Германии", - подчеркнул вице-премьер Турции.

Шимшек подчеркнул, что ни об одном уголовном деле в отношении указанных компаний речи не идет.

"В целях предотвращения ошибочной интерпретации данного шага Анкары, правительство Турции впоследствии приняло решение отозвать обращение в Интерпол", - сообщил он, подчеркнув, что в сложный для Турции период необходимо сделать все возможное для устранения любых опасений и преград на пути инвесторов.

"Могу гарантировать представителям бизнес-сообщества, что Турция, как и раньше, остается открытой страной для инвесторов", - сказал Шимшек.

При этом вице-премьер Турции выразил уверенность в том, что турецко-германские отношения с успехом выдержат экзамен временем.