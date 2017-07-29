Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева: Большое спасибо за сегодняшний вечер, наполненный любовью

2017-07-29 22:47 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Ведущие церемонии прохода по красной дорожке Международного музыкального фестиваля «Жара» пригласили к микрофону вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлу Алиеву, являющуюся почетной гостьей музыкального праздника.

Лейла Алиева поприветствовала участников и гостей фестиваля и, отвечая на вопрос ведущей о том, в чем причина того, что все здесь чувствуют себя как дома, сказала: "Здесь – Баку и, как всегда, открытые, милые, а самое главное, добрые люди. И, конечно, сегодня мы все вместе – и местные жители, и гости. Сегодняшний вечер полон любви. Большое спасибо за это. Благодарю всех вас, желаю счастья, крепкого здоровья, любви. Большое спасибо, что вы сегодня здесь с нами".

ЭМИН: Сегодня будет грандиозный вечер

Все спрашивали у Филиппа Киркорова на красной дорожке, почему он поздно приехал на «Жару». Он так ответил на этот вопрос: «Я сконцентрировал внимание на основном вечере фестиваля – вечере Аллы Пугачевой». Назвав Аллу Пугачеву виртуозным мастером, Филипп Киркоров подчеркнул, что ее исполнение неповторимо, отметил, что с любовью слушает ее песни на протяжении многих лет".

Другой участник фестиваля - Алессандро Сафина сказал, что несколько раз приезжал в столицу Азербайджана, отметил, что Баку красивый, живописный и привлекательный город.

Последним по красной дорожке прошел ЭМИН. Oн сообщил, что сегодня на «Жаре» состоится грандиозный вечер, отметил, что полный сюрпризов концерт Аллы Пугачевой оставит неизгладимый след в памяти поклонников ее творчества.