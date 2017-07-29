Парад звезд на красной дорожке фестиваля "ЖАРА" в Баку – день третий (ФОТО)

2017-07-29 23:03 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - С 27 по 30 июля на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze проходит второй Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2017", сообщает Trend Life.

Перед началом третьего дня праздничного вечера по красной дорожке под несмолкающие аплодисменты зрителей прошли участники и почетные гости фестиваля, среди них - Алессандро Сафина, Филипп Киркоров, EMIN, Кристина Орбакайте, Стас Михайлов, Ани Лорак, Диана Арбенина, Дима Билан, Олег Газманов, группа "Фабрика" и другие. Многие поклонники звезд не упустили возможности сделать селфи и получить заветный автограф своего кумира.

В фестивале "ЖАРА-2017" принимают участие более 80 известных артистов и талантливых исполнителей. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. Ведущие концертов - Яна Чурикова, Андрей Малахов и Максим Галкин. Ведущие красной дорожки - Слава Никитин и Юлия Лысенко.

Первый день фестиваля ознаменовался гала-концертом звезд российской, грузинской, украинской и азербайджанской эстрады, 28 июля прошел юбилейный концерт Софии Ротару. Сегодня, 29 июля, состоится творческий вечер Аллы Пугачёвой, а 30 июля – юбилейный вечер Григория Лепса.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)