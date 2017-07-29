Аргентина и Уругвай подали совместную заявку на проведение ЧМ-2030

2017-07-29 23:16 | www.apa.az | 5

Аргентина и Уругвай сегодня, 29 июля, подали совместную заявку на проведение чемпионата мира 2030 года.

Как передает АПА, об этом в своём «твиттере» сообщила журналистка AS и Sport Вера Брунати. В среду, 2 августа, представители федераций обеих стран проведут совместную пресс-конференцию, на которой официально объявят о подаче заявки.

Уругвай принимал первый в истории чемпионат мира в 1930 году и одержал в нём победу. Аргентина также стала победителем единственного в истории страны мирового первенства в 1978 году.