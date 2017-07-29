Ильхам Алиев поздравил короля Марокко

2017-07-29 23:16 | www.oxu.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Марокко Мухаммeду VI.



Как передает Oxu.Az, в письме говорится:



«Ваше величество, мой дорогой брат, от себя лично и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Королевства Марокко – Днем трона. Убежден, что отношения между Азербайджаном и Марокко и впредь будут развиваться и укрепляться в соответствии с волей наших народов, разделяющих общие духовные ценности. В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Марокко - постоянного процветания и благополучия».