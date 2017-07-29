В Нигерии увеличилось число жертв нападения боевиков на нефтеразведчиков

2017-07-29 23:41 | www.trend.az | 7

Число жертв нападения боевиков радикальной группировки "Боко Харам" на экспедицию нефтеразведчиков на северо-востоке Нигерии увеличилось до 69 человек, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Как сообщалось ранее, число жертв нападения, совершенного боевиками "Боко Харам" на группу геологов в районе озера Чад в Нигерии во вторник, превышало 50 человек.

"На данный момент число жертв составляет 69", — сообщил сотрудник служб спасения, участвующий в поиске тел погибших. Он также отметил, что среди жертв — 19 военных, 33 местных ополченца и 17 мирных жителей. Другой источник сообщил агентству, что число погибших может превысить 70 человек.