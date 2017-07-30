Burdur'da 6 ev küle döndü

2017-07-30 00:25 | www.trend.az | 1

Burdur'un Tefenni İlçesine bağlı Başpınar Köyünde çıkan yangında 6 ev kullanılmaz hale geldi.

Tefenniye bağlı Başpınar Köyünde Osman Özdemire ait evde iddiaya göre ekmek yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımlar, yangın çıkardı. Alevler, kısa sürede yayılıp, çevredeki 5 eve daha sıçradı. Bu sırada yaşamını yitiren 90 yaşındaki Halil Arıkın cenazesini toprağa vermeye hazırlanan köylüler, olayı haber alıp gelerek hortumla su sıktı, kovalarla su taşıyarak yangına müdahale etti.

İhbar üzerine Burdur, Tefenni ve Karamanlıdan gelen itfaiye ekipleriyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin uzun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alınarak yangın söndürdüldü.

Yangında 6 ev kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen bazı kişilere 112 ekipleri tarafından müdahale edildi.

Köy halkı yangının söndürülmesinin ardından Halil Arık'ın cenazesini toprağa verdi.

Kaynak: Milliyet