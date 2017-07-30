Вице-президент США встретится с президентами стран Балтии

2017-07-30 03:00 | www.apa.az | 4

В Эстонию в воскресенье с двухдневным визитом прибудет вице-президент США Майкл Пенс.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Интерфакс», Пенс встретится с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом.

В понедельник Пенс и президент Эстонии Керсти Кальюлайд примут участие в круглом столе на тему кибертехнологий и инноваций.

В понедельник Пенс и Кальюлайд встретятся с президентами Латвии Раймондом Вейонисом и Литвы Далей Грибаускайте.

По данным пресс-службы президента Литвы, в Таллинне главы государств обсудят ситуацию с безопасностью в регионе, оборонное сотрудничество стран Балтии и США, а также подготовку к саммиту НАТО 2018 года.