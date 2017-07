Алла Пугачева вернулась на сцену - фантастический вечер на фестивале "ЖАРА" в Баку (ФОТО)

2017-07-30 03:08 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend Life/ - С 27 по 30 июля на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze проходит второй Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА", сообщает Trend Life.

Третий день фестиваля был ознаменован выступлением таких звезд как Алессандро Сафина, Ани Лорак, Олег Газманов, Кристина Орбакайте, Стас Михайлов, Дима Билан, Александр Ревва, Жасмин, Инна Маликова, Альбина Джанабаева, Анжелика Агурбаш, Нигяр Джамал, группы A-Studio и «Фабрика», которые представили свои хиты и новые композиции. Филипп Киркоров представил зрителям премьеру песни «На небе», а EMİN и Кети Топурия исполнили в дуэте «Если ты рядом».

И долгожданной кульминацией стал творческий вечер легендарной исполнительницы, обладательницы множества наград, лауреата Госпремии России, народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Культовая исполнительница, на песнях которой выросло не одно поколение, в 2010 году прекратила гастрольную деятельность и с тех пор не дала ни одного сольного концерта. Однако, благодаря EMİNу, в Баку состоялся творческий вечер Аллы Пугачевой. Она прибыла из Москвы в Баку (даже переборов страх к полетам) и выступила перед многотысячными поклонниками. А в ближайшем будущем она также планирует провести сольный концерт в Баку, который будет посвящен ее 70-летию.

Максим Галкин, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Лайма Вайкуле, Владимир Винокур, Эмилия Ягубова, Слава, Жасмин, Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Светлана Лобода, Глюкоза, Дима Билан, Альбина Джанабаева, Ани Лорак, Александр Панайотов, Дарья Антонюк, Диана Арбенина и A-Studio исполнили хиты из репертуара Аллы Пугачевой. В этот вечер звучало множество теплых слов в адрес Аллы Борисовны, признания в любви и преклонения перед ее творчеством и высокими человеческими качествами. EMİN и Григорий Лепс поздравили Аллу Пугачеву композицией легендарного Муслима Магомаева "Every night and every day" , с которым он еще в 1997 году поздравил с юбилеем Королеву советской и российской эстрады. Фантастический концерт постоянно сопровождался овациями зрительного зала.

И в заключении на сцену вышла сама Алла Пугачева и исполнила несколько своих хитов. Во время исполнения одной из композиций она пригласила на сцену девушек из зрительного зала, а затем и юные дарования, которых назвала своими учениками. Две композиции Алла Борисовна исполнила вместе со своим супругом Максимом Галкиным. Зрители стоя приветствовали Великую Артистку, одаривали цветами и продолжительными аплодисментами, которая подарила незабываемый вечер бакинцам и гостям города. Море эмоций и ярких впечатлений! Праздник завершился красочным салютом!

Первый день фестиваля "ЖАРА -2017", ознаменовался гала-концертом звезд российской, грузинской, украинской и азербайджанской эстрады. Во второй день прошел юбилейный концерт народной артистки СССР Софии Ротару. Фестиваль завершится 30 июля юбилейным вечером заслуженного артиста России Григория Лепса.

В фестивале "ЖАРА-2017" принимают участие более 80 известных артистов и талантливых исполнителей. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. Ведущие концертов - Яна Чурикова, Андрей Малахов и Максим Галкин. Ведущие красной дорожки - Слава Никитин и Юлия Лысенко.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)