Трамп разочарован бездействием Китая по решению проблемы КНДР

2017-07-30 03:56 | www.trend.az | 4

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован в Китае и отметил, что Пекин ничего не сделал по решению проблемы КНДР, передает РИА Новости.

"Я очень разочарован в Китае. Наши предыдущие глупые лидеры позволили им сделать сотни миллиардов долларов за год на торговле… и они ничего не сделали для нас с Северной Кореей, только разговоры. Мы больше не позволим этому продолжаться. Китай может легко решить эту проблему!", — написал Трамп в своём микроблоге в Twitter.