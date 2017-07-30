Трамп: “Китай ничего не делает для решения проблемы КНДР”

2017-07-30 04:29 | www.apa.az | 3

Китай не принимает никаких активных мер во взаимодействии с США для урегулирования кризиса вокруг ядерных и ракетных разработок КНДР.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, такое обвинение выдвинул в субботу в адрес официального Пекина президент США Дональд Трамп.

"Я чрезвычайно разочарован в Китае", - подчеркнул американский лидер, оставивший серию записей на эту тему в Twitter. "Наши прежние глупые лидеры позволили им зарабатывать сотни миллиардов долларов в год на двусторонней торговле. Однако китайские руководители ничего не делают для нас, только говорят. Мы больше не позволим, чтобы это продолжалось. Китай легко мог решить эту проблему!" - написал Трамп.